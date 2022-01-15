شكرا لقرائتكم خبر أخضر الطائرة الـ77 على مستوى العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان المنتخب السعودي يحتل المركز الـ136 في تصنيف المنتخبات، وكانت المشاركة الإيجابية للمنتخب في البطولة الآسيوية الـ21 باليابان وحقق المركز الـ12 في الترتيب النهائي للبطولة أسهمت في تقدم أخضر الطائرة في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة مع بداية عام 2022م.
وأعرب عضو الاتحاد السعودي للكرة الطائرة ونائب رئيس لجنة المنتخبات إبراهيم آل إبراهيم عن سعادته بتقدم المنتخب في مراتب تصنيف الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، مشيرا إلى أن العمل على صناعة منتخب وطني ينافس على جميع البطولات هو الهدف الرئيس، وكذلك صناعة منتخب المستقبل والمحافظة على الموهوبين والذين سيمثلون المنتخب في أولمبياد الرياض 2034م وفق خطة ترضي طموحات محبي لعبة كرة الطائرة.
وأضاف «القفزة التي سجلها المنتخب خلال فترة زمنية قصيرة تؤكد أن هناك عملا كبيرا على صعيد المنتخبات، وذلك من خلال المعسكرات الإعدادية الناجحة التي أثمرت عن هذه القفزة التاريخية».
كانت هذه تفاصيل خبر أخضر الطائرة الـ77 على مستوى العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.