السوبر الإسباني.. اللقب الـ12 للريال أم الرابع لبيلباو؟

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وجاء تأهل ريال مدريد للنهائي بعد أن نجح في الإطاحة بنده التقليدي برشلونة الأربعاء الماضي عقب الفوز عليه في نصف النهائي 3/ 2 في اللقاء الذي امتد إلى أشواط إضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.
وكعادته في مباريات السوبر، لعب الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي دور البطل عندما خطف هدف الفوز لفريقه ريال مدريد في الدقيقة الثامنة من الشوط الإضافي الأول.
وكان فالفيردي لعب أيضا دورا بارزا في تتويج الريال بكأس السوبر في النسخة قبل الماضية التي أقيمت بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، عندما حرم أتلتيكو مدريد من هدف ثمين وقاتل في آخر دقائق الشوط الإضافي.
فقبل 5 دقائق على نهاية المباراة، عرقل فالفيريدي مهاجم أتلتيكو مدريد ألفارو موراتا، الذي كان متجها نحو المرمى بعدما تخطى كل المدافعين، وطرد بعدها بالبطاقة الحمراء، وانقضى بعدها وقت المباراة الأصلي والإضافي بلا أهداف، ليفوز ريال مدريد عبر ضربات الترجيح.
من جانبه، يبحث أتلتيك بيلباو عن التتويج باللقب الرابع في البطولة بعد أن سبق وحققه 3 مرات أعوام 1984، 2015، و2021.
وتأهل أتلتيكو بيلباو للنهائي بعد أن تجاوز أتلتيكو مدريد 2/ 1 في الدور نصف النهائي.
يذكر أن ريال مدريد حقق اللقب 11 مرة أعوام 1988، 1989، 1990، 1993، 1997، 2001، 2003، 2008، 2012، 2017، 2020.
الريال أعلى كعبا
- يطمح ريال مدريد لإضافة اللقب رقم 12 في بطولة السوبر.
- تأهل الريال للنهائي بعد فوزه على برشلونة في نصف النهائي 3/ 2.
- تأهل أتلتيك بيلباو للنهائي بعد فوزه على أتلتيكو مدريد 2/ 1.
- يسعى أتلتيك بلباو إلى تحقيق اللقب الرابع في السوبر.
- توج أتلتيك بلباو بالكأس أعوام 1984، 2015، و2021.
- تواجها مرتين في الدوري الإسباني الموسم الحالي.
- التقيا في الأسبوع التاسع للدوري، ففاز الريال 1/ 0 سجله كريم بنزيمة.
- التقيا في الأسبوع الـ21 ففاز ريال مدريد 2/ 1، سجل للريال كريم بنزيمة (هدفين) ولبيلباو أوهيان سانسيت.
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