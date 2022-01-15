شكرا لقرائتكم خبر تورال: خطورة الريال في البداية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعترف المدير الفني لفريف أتلتيك بيلباو، مارسيلينو تورال، بأن الفوزعلى ريال مدريد يتطلب معاناة.

جاء ذلك خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ريال مدريد اليوم في نهائي كأس السوبر الإسباني على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

وأكد تورال أن فريقه في حالة معنوية جيدة وهو ما سيساعده على تقديم المطلوب اليوم.

وأبان «نجحنا في الفوز على بطل الدوري أتلتيكو مدريد في مباراة نصف النهائي بعد أن خضنا مواجهة مرهقة بدنيا، إلا أن ذلك لا يقلقنا».

وأضاف «صفوفنا مكتملة ولا توجد غيابات والروح المعنوية ستعوض الإرهاق».

وعن ما يتوقعه للمباراة، قال «البداية قد تلعب دورا حاسما، فريال مدريد يبدأ المباريات بقوة كبيرة، وقد أظهر ذلك في لقاءنا أمامه في سانتياجو برنابيو، حيث سيطر على الأمور في أول 25 دقيقة، رغم أننا تمكنا من تحمل الضغط، ثم كرر ذلك مرة أخرى في سان ماميس، وسجل هدفين في شباكنا خلال الدقائق الأولى».

وتابع «ندرك أن الفوز على الريال سيتطلب معاناة، لذلك على لاعبينا في الخلف الصمود خلال بعض فترات المباراة».