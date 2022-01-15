شكرا لقرائتكم خبر أنشيلوتي: سنواجه بيلباو بطريقة مختلفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المدير الفني لفريق ريال مدريد ، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، «إن مواجهات فريقه أمام بيلباو في الفترة الأخيرة كانت متكافئة سواء في بيلباو أو مدريد».

وأكد أنشيلوتي أنه سيواجه بيلباو اليوم في نهائي السوبر الإسباني على ملعب الملك فهد الدولي، بطريقة مختلفة عن التي خاض بها المباراة الماضية أمام برشلونة بنصف النهائي.

وأبان المدير الفني للريال أن فريقه اعتاد على غياب أي من عناصره المهمة، في إشارة إلى عدم التأثر بغياب داني كارفاخال لإصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث قال «اعتدنا على هذه الأوضاع، نحن نأسف لغياب كارفاخال بعد أن قدم مباراة جيدة عقب عودته، وما يطمئننا أنه بخير فقط يشعر بأعراض من نزلة برد بسيطة ولا شيء آخر، فهو بحالة بدنية جيد».

إنه سعيد لأن الفريق بارع في الهجمات المرتدة.

وعن انتهاج أسلوب الهجمات المرتدة السريع، كما حدث في مواجهة برشلونة الماضية، قال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي أمس «اعتماد أسلوب الهجمات المرتدة ليس سهلا، كما أنها أمام برشلونة في نصف النهائي لم تكن سريعة ومن لمسة واحدة بل تمت من خلال 4 إلى 5 تمريرات، وهدفنا الثالث في برشلونة سجل بوجود 6 لاعبين داخل منطقة الجزاء».

وقال أنشيلوتي «إن هناك شكوكا حول مشاركة دافيد آلابا وأسينسيو في مباراة اليوم».