العمران يتسيد تايكوندو الشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خطف فريق التايكوندو بنادي العمران كأس بطولة المجموعة الثانية لأندية الشرقية، بحصده 610 نقاط في المنافسات التي اختتمت أمس بنادي هجر بمشاركة 17 ناديا، حيث قاد الإنجاز المدرب الوطني محمد النويصر لتحقيق 4 ذهبيات عبر الأبطال حسن الكاظم، قاسم النويصر، حسين النويصر، محمد النظام، فيما حل فريق السلام ثانيا (479 نقطة) وذهبيتي مهدي السرور ومصطفى الخواهر، والترجي ثالثا (255 نقطة) بذهبيتي علي عرقان وحسن الغانم ونال الذهب أيضا سامي الدجاني من القادسية، وباقر الغافلي من القارة. وعلى مستوى البومسي واصل الترجي بقيادة المدرب الوطني زهير أبو الرحى وأكرم النور الاستحواذ على الكأس بـ242 نقطة وذهبيتي الفردي والجماعي عبر الأبطال علي آل توفيق، محمد العبدالوهاب، الفضل آل حمادة، وجاء الهدى ثانيا بمجموع 102 نقطة وحل نادي العمران ثالثا بمجموع 42 نقطة.



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