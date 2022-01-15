شكرا لقرائتكم خبر مؤتمر صحفي عن «طواف السعودية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تكشف وزارة الرياضة اليوم، عن تفاصيل سباق النسخة الثانية من «طواف السعودية 2022» للدراجات، والتي تستضيفها محافظة العلا خلال الفترة من 1–5 فبراير 2022م، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات كإحدى مبادرات برنامج «جودة الحياة»، وذلك عبر مؤتمر صحفي يقام في قاعة «مرايا» بالعلا.

وسيتم خلال المؤتمر الصحفي، كشف كامل التفاصيل عن مسار السباق والمراحل الخمسة التي سيمر بها داخل محافظة العلا، المليئة بالمعالم والآثار الطبيعية الخلابة، وكذلك المشاركين في السباق المرتقب، إلى جانب التطرق إلى الفعاليات المصاحبة والسباقات المختلفة التي ستقام على هامش السباق مثل سباق الجمهور، السباق النسائي، سباق الناشئين، وسباق مخصص للأطفال.

يذكر أن الرياض شهدت استضافة النسخة الأولى من السباق في فبراير 2020م، وتوج بلقبها الدراج الألماني فيل بهاوس من فريق «بحرين ماكلارين».