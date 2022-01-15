شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يكسر حاجز الصيام التهديفي لـ6 مباريات متتالية مع الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي والفراعنة، في كسر الرقم السلبي الذى لازمه فى آخر 6 مباريات مع المنتخب، لعدم إحرازه أهدافا، وذلك بعد مباراة نيجيريا الأخيرة فى الجولة الأولى، وذلك بعدما سجل "مو" أول أهداف الفراعنة في شباك غينيا بيساو، خلال اللقاء الذي يجمع المنتخبين حاليا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالكاميرون، لتتقدم مصر بهدف نظيف على غينيا بيساو.

ولم يسجل صلاح مع المنتخب الوطني منذ مباراة جزر القمر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم، عندما أحرز هدفين، ثم صام عن التهديف فى 6 مباريات متتالية جاءت أمام: الجابون ذهاباً وإياباً، ليبيا ذهاباً وإياباً، أنجولا ونيجيريا.

وبشكل عام شارك محمد صلاح مع المنتخب الوطني في 74 مباراة قبل لقاء غينيا بيساو، سجل خلالها 43 هدفاً، وصنع 24 هدفاً آخر لزملائه بالفريق.