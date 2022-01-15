شكرا لقرائتكم خبر عن معتز عاشور يحتفظ برئاسة اتحاد تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز معتز عاشور برئاسة اتحاد تنس الطاولة لمدة أربع سنوات مقبلة خلال الجمعية العمومية التي تقام حاليا بمجمع الاتحادات باللجنة الأولمبية. وجاءت قائمة المجلس الفائز كالتالي: معتز عاشور 15 صوتا حسني فؤاد 15 صوتا محمود احمد 17 صوتا أحمد رضا 20 صوتا عصام أحمد 19 صوتا رضا محمد 19 صوتا أشرف حمدى 17 صوتا. واكتملت الجمعية العمومية لاتحاد تنس الطاولة ، لاختيار مجلس إدارة جديد يقود الاتحاد لدورة انتخابية جديدة بحضور ٢٦ هيئة من اصل ٢٦ لهم حق التصويت. وشهدت انتخابات تنس الطاولة حضور قوة من قسم شرطة لاثبات حالة عدم ادراج اسم وائل السنوسي فى كشف المرشحين