شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم السبت 15 / 1 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم السبت 15 / 1 / 2022، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها: تضاؤل فرص مشاركة حسين الشحات مع الأهلى أمام الإسماعيلى فى كأس الرابطة، وشباب الأهلي على رادار أندية الممتاز بعد تألقهم فى كأس الرابطة.

تضاؤل فرص مشاركة حسين الشحات مع الأهلى أمام الإسماعيلى فى كأس الرابطة

ينوى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، استمرار استبعاد حسين الشحات لاعب الفريق من مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة، لرغبة الجهاز الفنى فى مواصلة الاعتماد على اللاعبين الناشئين.

شباب الأهلي على رادار أندية الممتاز بعد تألقهم فى كأس الرابطة

أبدى أكثر من نادٍ اهتمامهم بالحصول على خدمات لاعبي الأهلي الشباب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد ظهورهم بمستوى جيد خلال مشاركتهم فى مباراة الجونة الأخيرة ببطولة كأس الرابطة التى انتهت بالتعادل السلبي، وتقديم مستويات مميزة فى المباراة التى شهدت ظهور عدد كبير من اللاعبين الشباب.

منافس الأهلى.. الهلال السودانى ينهى أزمة الإضاءة بداية فبراير