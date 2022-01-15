شكرا لقرائتكم خبر عن أول 15 دقيقة.. نشاط هجومي لمنتخب مصر أمام غينيا بيساو والنتيجة تعادل سلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت أول ربع ساعة لمباراة منتخب مصر ضد غينيا بيساو ومازال التعادل السلبي يسيطر على أحداث المباراة التي تجمعهما على استاد رومدي أدجيا ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021.

بدأ منتخب مصر المباراة بنشاط هجومي ووصلت الكرة إلى محمد صلاح في الدقيقة الثانية من عمر المباراة سددها من خاترج منطقة الجزاء لترتطم بالقائم وتتحول إلى ركلة مرمى، وشن صلاح هجمة ثانية في الدقيقة الثامنة وتوغل في منطقة جزاء بيساو، ولكن دفاع الخصم نجح في إبعاد الكرة من أمام صلاح، فيما سدد ستيف امبري لاعب غينيا بيساو تصويبة مباشرة على مرمى الشناوي في الدقيقة التاسعة ولكن مرت أعلى العارضة.

وتحصل منتخب غينيا بيساو على ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 11 نتيجة عرقلة لاعب بيساو من قبل عبد الله السعيد وسددها كاندي مباشرة على مرمى الشناوي ولكن مرت بسلام أعلى العارضة.

وجاء تشكيل المنتخب ضد غينيا بيساو كالتالي ، محمد الشناوي في حراسة المرمى، عمر كمال ، أحمد حجازي ، محمود الونش ، أيمن أشرف في الدفاع، عمرو السولية ، محمد النني ، عبد الله السعيد في الوسط، محمد صلاح ، عمر مرموش ، مصطفى محمد في الهجوم.

وتواجد على دكة البدلاء، محمد أبو جبل ، محمد صبحي ، محمد عبد المنعم ، حمدي فتحي ، محمود حسن "تريزيجيه" ، إمام عاشور ، محمد شريف ، رمضان صبحي ، محمود علاء ، أحمد سيد "زيزو" ، مروان داوود ، مروان حمدي.

فيما جاء تشكيل غينيا بيساو كالتالي، جوناس مينديش في حراسة المرمى، جيفيرسون أنيلسون – ماني مانكوني – أوبا سانجانتي – فالي كاندي في الدفاع، برايما كاندي – ماما بالدي – موريتو كاساما – بانوتشي كامارا - بيكيتي دجاسي في الوسط، وستيف براهيم في الهجوم.

جدير بالذكر أن منتخب مصر خسر المباراة الأولى ببطولة أمم إفريقيا من نيجيريا بهدف نظيف.