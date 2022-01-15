شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق والحضري يؤازران المنتخب أمام غينيا بيساو من المدرجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد أكرم توفيق، لاعب المنتخب الوطني، وعصام الحضري مدرب حراس المرمى، في مدرجات مباراة مصر وغينيا بيساو، والتي تجمع المنتخبين حالياً ضمن منافسات الجولة الثانية في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالكاميرون.



اكرم توفيق

ودخل منتخب مصر لمباراة بتشكيل مكون من خط الدفاع: أيمن أشرف - محمود حمدي "الونش" - أحمد حجازي - عمر كمال عبد الواحد،خط الوسط: عمرو السولية - محمد النني - عبد الله السعيد، خط الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.

ويجلس على مقاعد البدلاء:"محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمد عبد المنعم، حمدي فتحي، محمود حسن "تريزيجيه"، إمام عاشور، محمد شريف، رمضان صبحي، محمود علاء، أحمد سيد "زيزو"، مروان داوود، مروان حمدي".

وجاء تشكيل غينيا بيساو كالتالى: حراسة المرمى: جوناس مينديش،الدفاع: جيفيرسون أنيلسون – ماني مانكوني – أوبا سانجانتي – فالي كاندي،الوسط: برايما كاندي – ماما بالدي – موريتو كاساما – بانوتشي كامارا - بيكيتي دجاسي،الهجوم: ستيف براهيم.

وتعد مواجهة منتخب مصر أمام غينيا بيساو، المقامة حاليا، فى ثانى مواجهات الدور الأول ببطولة أمم أفريقيا 2021، هى الأولى فى تاريخ مواجهات كلا المنتخبين.

ويسعى منتخب مصر فى هذه المواجهة لتصحيح المسار على صعيد النتيجة والأداء من أجل الحفاظ على آمال الصعود للدور الثانى.