بالفيديو.. صلاح يسجل لمنتخب مصر ويعادل رقم متعب وجدو وزكي بكأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نجح محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي في تسجيل أول أهداف منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا المقامة حاليًا في الكاميرون، خلال مواجهة الفراعنة أمام غينيا بيساو مساء اليوم السبت.

وجاء هدف صلاح في الدقيقة 69 من زمن اللقاء، بعد كرة قُطرية عالية حولها عمرو السولية من على حدود منطقة الجزاء.

وسدد صلاح الكرة مباشرةً -على الطائر- نحو مرمى غينيا بيساو، لتمر من أسفل يدي الحارس جوناس مينديس وتسكن الشباك.

ويعد هذا الهدف هو الخامس لمحمد صلاح في ثالث مشاركة له مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا، ليعادل الرقم الخاص بحسني عبد ربه، محمد ناجي "جدو"، عمرو زكي، عماد متعب ومحمد دياب العطار "الديبة".