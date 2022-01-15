بالفيديو.. القائم يحرم صلاح من تسجيل هدف مبكر أمام غينيا بيساو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كاد محمد صلاح قائد منتخب مصر أن يفتتح التسجيل لفريقه بهدف مبكر في مواجهة غينيا بيساو ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وأطلق محمد صلاح تصويبة قوية ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى غينيا بيساو بعد مرور حوالي 80 ثانية من انطلاق المباراة، ليُحرم منتخب مصر من زيارة الشباك لأول مرة في المسابقة.

ويحتاج منتخب مصر إلى تحقيق الفوز على غينيا بيساو من أجل إنعاش حظوظه في التأهل إلى دور الـ16 من البطولة القارية التي يحلم فيها بتعزيز رقمه القياسي باقتناص اللقب الثامن.

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