تشكيل مصر أمام غينيا بيساو.. تغييرات بالجملة.. واستمرار الثلاثي الهجومي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، عن التشكيل الذي سيخوض مباراة غينيا بيساو، المقرر انطلاقها في التاسعة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في بطولة كأس أمم إفريقيا "الكاميرون 2021".

وشهد التشكيل الرسمي مشاركة عمر كمال بدلاً من أكرم توفيق بعد إصابته، وأيمن أشرف على حساب أحمد فتوح لنفس السبب، كما يشارك عبدالله السعيد أساسياً، بدلاً من محمود حسن "تريزيجيه".

كما يلعب عمرو السولية أساسياً على حساب حمدي فتحي في وسط الملعب عقب عودته من الإصابة.

وجاء التشكيل الرسمي للمنتخب الوطني على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية، محمد النني، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمد عبد المنعم، حمدي فتحي، محمود حسن "تريزيجيه"، إمام عاشور، محمد شريف، رمضان صبحي، محمود علاء، أحمد سيد "زيزو"، مروان داوود، مروان حمدي.