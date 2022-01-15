شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر ينهى استعداداته لبيراميدز واحتفال خاص بثنائى الفريق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق فيوتشر، بقيادة على ماهر مدرب الفريق، استعداداته اليوم لمواجهة بيراميدز، فى اللقاء المقرر إقامته فى الثانية والنصف عصر غد الأحد، بمنافسات الجولة الثانية فى المجموعة الأولى ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية. وشهد المران تقسيمة قوية بين اللاعبين، كما اجتمع على ماهر المدير الفني للفريق باللاعبين لشرح بعض الجمل الفنية، واشتمل المران على فقرة للتسديد على المرمى.

وبعد الانتهاء من التدريبات احتفل لاعبو الفريق بصحبة عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لفيوتشر والجهاز الفني بعيد ميلاد ثنائي الفريق فارس طارق وإسلام المصرى.



احمد رفعت



جانب من احتفال اللاعبين



جانب من المران



سافيولا



عبد الظاهر السقا



علي ماهر يجتمع باللاعبين



علي ماهر



لاعبو فيوتشر



لاعبي فيوتشر



نيدفيد

ونجح فريق فيوتشر الفوز على ايسترن كومباني بثلاثة أهداف نظيفة ، في المباراة التي جمعتهما على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس رابطة الاندية المحترفة .

تقدم لفريق فيوتشر طارق طه الظهير الأيسر للفريق في الدقيقة 10 بعد تمريرة حاسمة لزميله أحمد رفعت ، فيما عزز التقدم محمد فاروق في الدقيقة 45 بعد تمريرة حاسمة من أحمد عاطف مهاجم الفريق ، وقبل نهاية المباراة سجل ناصر ماهر الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 88 .