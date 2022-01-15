شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قرارات لمجلس الأهلي أبرزها مد الجلسة حتى تشكيل المكتب التنفيذى واللجان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعًا عصر اليوم بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التى تخص قطاعات النادي المختلفة.
وفي بداية الجلسة تم التصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة للمجلس، والمنعقدة بتاريخ 1 يناير 2022.
كما رحب محمود الخطيب بالعامري فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة، بعد حضوره الجلسة الأولى للمجلس اليوم، وذلك عقب اعتماد اللجنة الأولمبية المصرية تشكيل مجلس إدارة الأهلي بكامل هيئته.
كما أكد الخطيب على العلاقات الوثيقة التي تربط النادي الأهلي بكافة المؤسسات الوطنية، والقائمة دائمًا على الثقة والاحترام المتبادل.
وفي هذا الإطار، وجه مجلس الإدارة بصرف المكافأة المالية التى تم إقرارها وقدرها شهر لجميع العاملين بالنادي، تقديرًا لجهودهم أثناء انعقاد الجمعية العمومية العادية وانتخاب مجلس الإدارة عن الدورة الجديدة 2021-2025، خاصة بعد أن أصبح تشكيل المجلس مكتملًا بكافة عناصره.
كما قرر المجلس اعتبار الجلسة ممتدة، وذلك لاستكمال تشكيل المكتب التنفيذي ومختلف اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.