شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قرارات لمجلس الأهلي أبرزها مد الجلسة حتى تشكيل المكتب التنفيذى واللجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعًا عصر اليوم بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التى تخص قطاعات النادي المختلفة.

وفي بداية الجلسة تم التصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة للمجلس، والمنعقدة بتاريخ 1 يناير 2022.

كما رحب محمود الخطيب بالعامري فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة، بعد حضوره الجلسة الأولى للمجلس اليوم، وذلك عقب اعتماد اللجنة الأولمبية المصرية تشكيل مجلس إدارة الأهلي بكامل هيئته.

كما أكد الخطيب على العلاقات الوثيقة التي تربط النادي الأهلي بكافة المؤسسات الوطنية، والقائمة دائمًا على الثقة والاحترام المتبادل.

وفي هذا الإطار، وجه مجلس الإدارة بصرف المكافأة المالية التى تم إقرارها وقدرها شهر لجميع العاملين بالنادي، تقديرًا لجهودهم أثناء انعقاد الجمعية العمومية العادية وانتخاب مجلس الإدارة عن الدورة الجديدة 2021-2025، خاصة بعد أن أصبح تشكيل المجلس مكتملًا بكافة عناصره.

كما قرر المجلس اعتبار الجلسة ممتدة، وذلك لاستكمال تشكيل المكتب التنفيذي ومختلف اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.