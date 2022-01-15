شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يخوض مرانه الأخير استعداداً للاتحاد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق المصرى البورسعيدي، بقيادة معين الشعباني مدرب الفريق، استعداداته اليوم لمواجهة الاتحاد السكندري فى اللقاء الذى يجمع الفريقين غداً الأحد بمنافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المصرية، وشهد المران اجتماع معين الشعباني مدرب الفريق باللاعبين قبل انطلاق التدريبات لشرح بعض الأمور الفنية.

كما شارك ياسر حامد الصفقة الجديدة القادمة إلى النادى المصرى فى مران اليوم لتجهيزه للمشاركة مع الفريق فى الفترة المقبلة.

وعقد معين الشعباني، المدير الفني للنادى المصرى، جلسة مع لاعبي الفريق، لقنهم خلالها درسا قويا بعد الخسارة فى المباراة الأولى بكأس رابطة الأندية المصرية، أمام مصر المقاصة بثلاثية نظيفة، وشدد الشعباني على أن الجهاز الفنى لن يتهاون فى استبعاد المقصرين خلال الفترة المقبلة، مطالباً اللاعبين بضرورة مصالحة الجماهير فى المباريات المتبقية من البطولة.

وكان معين الشعباني قد أكد فى وقت سابق، أن النادي المصري يستهدف الوصول إلى أبعد مدى فى بطولة كأس رابطة الأندية والتتويج بها، كما يستهدف أيضاً اختبار اللاعبين وإعدادهم قبل استئناف الدوري العام وكذلك كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووقّع الجهاز الفني للمصري، غرامة مالية على جميع اللاعبين عقب الهزيمة من المقاصة، ويستعد الفريق البورسعيدى لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري الأحد المقبل في الجولة الثانية من كأس الرابطة.



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