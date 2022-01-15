شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر حامد مدافع المصري الجديد يشارك في تدريبات الفريق ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم السبت على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، مشاركة الوافد الجديد المدافع الدولي الفلسطيني ياسر حامد، والذي تم الإعلان عن توقيعه اليوم رسميا للنسور الخضر لمدة موسمين ونصف الموسم في أولى صفقات القلعة الخضراء بفترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحَظِي اللاعب باستقبال حافل من زملائه اللاعبين وكذلك من الجهاز الفني للفريق بقيادة معين الشعباني و كريم ذكري مدير الكرة.