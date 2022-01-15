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شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر حامد مدافع المصري الجديد يشارك في تدريبات الفريق ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم السبت على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، مشاركة الوافد الجديد المدافع الدولي الفلسطيني ياسر حامد، والذي تم الإعلان عن توقيعه اليوم رسميا للنسور الخضر لمدة موسمين ونصف الموسم في أولى صفقات القلعة الخضراء بفترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وحَظِي اللاعب باستقبال حافل من زملائه اللاعبين وكذلك من الجهاز الفني للفريق بقيادة معين الشعباني و كريم ذكري مدير الكرة.
ياسر حامد
ويختتم فريق المصرى البورسعيدي، بقيادة معين الشعبانى مدرب الفريق، استعداداته اليوم لمواجهة الاتحاد السكندرى فى اللقاء الذى يجمع الفريقين غداً الأحد بمنافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المصرية.
وعقد معين الشعباني، المدير الفنى للنادى المصرى، جلسة مع لاعبى الفريق، لقنهم خلالها درسا قويا بعد الخسارة فى المباراة الأولى بكأس رابطة الأندية المصرية، أمام مصر المقاصة بثلاثية نظيفة.
وشدد الشعبانى على أن الجهاز الفنى لن يتهاون فى استبعاد المقصرين خلال الفترة المقبلة، مطالباً اللاعبين بضرورة مصالحة الجماهير فى المباريات المتبقية من البطولة.
وكان معين الشعبانى قد أكد فى وقت سابق، أن النادى المصرى يستهدف الوصول إلى أبعد مدى فى بطولة كأس رابطة الأندية والتتويج بها، كما يستهدف أيضا اختبار اللاعبين وإعدادهم قبل استئناف الدورى العام وكذلك كأس الكونفدرالية الأفريقية.