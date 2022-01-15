الامارات | مصر والمغرب تهددان بالانسحاب من أمم إفريقيا.. تعرف إلى السبب

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والمغرب تهددان بالانسحاب من أمم إفريقيا.. تعرف إلى السبب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت تقارير صحافية ان مصر والمغرب هددتا بالانسحاب من بطولة أمم افريقيا المقامة حاليا في الكاميرون، إذا ما قرر الاتحاد الافريقي للعبة بمعاقبة تونس بعد انسحابها أمام مالي في الجولة الافتتاحية من البطولة.

وذكرت صحيفة المنتخب المغربية أن مصر والمغرب لعبتا دورًا حاسمًا في عدم معاقبة منتخب تونس والاكتفاء فقط بنتيجة المباراة، وهي فوز منتخب مالي بهدف نظيف، بعد الأخطاء التحكيمية التي حدثت وإنهاء المباراة مرتين قبل وقتها الأصلي من قبل الحكم جياني سيكازوي.

وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، كان يدرس اعتبار منتخب تونس منسحبًا من المباراة وهو ما يؤدي إلى إقصاء نسور قرطاج من البطولة وفقا للوائح، إلا أن تدخلات أعضاء المكتب التنفيذي بقيادة المصري هاني أبو ريدة والمغربي فوزي لقجع، ومعهما رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني، أدى إلى الاكتفاء بقرار فوز مالي بهدف دون رد، والتغاضي عن العقوبة التي تم الاتفاق عليها قبل اعلان القرار.

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