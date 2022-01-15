الامارات | ليفاندوفسكي يقود بايرن ميونخ لاكتساح كولن برباعية في البوندسليغا

شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفسكي يقود بايرن ميونخ لاكتساح كولن برباعية في البوندسليغا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قطع فريق بايرن ميونخ خطوة جديدة على الطريق نحو التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم للمرة العاشرة على التوالي عبر فوزه الساحق على مضيفه كولن 4 /صفر اليوم السبت في المرحلة التاسعة عشرة من البوندسليغا.

وفي باقي مباريات المرحلة فاز لايبزج على مضيفه شتوتجارت 2 /صفر ويونيون برلين على ضيفه هوفنهايم 2 /1 وماينز على ضيفه بوخوم 1 /صفر وتعادل فولفسبورج سلبيا مع ضيفه هيرتا برلين.

وعلى ملعب راين إينرجي ستاديون، سجل القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود بايرن لفوز عريض على كولن.

ورفع بايرن رصيده في الصدارة إلى 46 نقطة بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند.

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