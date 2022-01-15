كريستيانو رونالدو يكشف عن موعد اعتزاله كرة القدم نهائياً

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف النجم البرتغالي لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، كريستيانو رونالدو، عن موعد اعتزاله كرة القدم.

يأتي هذا بعد سنوات طويلة من التألق بملاعب الساحرة المستديرة مع منتخب بلاده البرتغال وفرق مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس الإيطالي.

وقال رونالدو، في تصريح لشبكة "ESPN" البرازيلية، إنه قادر على اللعب في أعلى المستويات حتى وصوله إلى عامه الـ 40، قائلاً: "أنا سعيد، أرغب في المواصلة ورؤية كيف سيكون الحال حينها. إذا واصلت اللعب حتى أبلغ 40 عاما، ربما أواصل حتى 42 عاما، لكن الأمر الأهم هو الاستمتاع بالوقت الراهن".

وأضاف "الدون": "لا أقول بأنني أشعر الآن كما لو كان عمري 25 عاماً، لكن يمكن القول 30 عاماً، أهتم جيداً بجسدي وذهني".

وتابع النجم البرتغالي: "الاستمرارية من الأمور التي أدرسها مؤخراً، السر وراء البقاء في أعلى المستويات، هو التمتع بالذكاء في التأقلم مع الأوضاع الجديدة وقراءة المباراة جيدا".

وواصل: "أعرف جسدي وأملك الخبرة، أشعر بالفخر عند الحفاظ على تقديم نفس المستوى من اللعب".

واختم رونالدو تصريحاته قائلاً: "تعلمت في السنوات الأخيرة، أنه بعد 33 عاما، يواصل الجسد العمل إذا تم الاهتمام به، لكن تبقى المعركة الأصعب على المستوى الذهني".

وقبل عامين، صرح رونالدو للشبكة ذاتها، بأن كأس العالم بكرة القدم "قطر 2022" ستكون الأخيرة له في المونديال.

يشار إلى أن كريستيانو رونالدو سيبلغ عامه الـ 37 بعد 20 يوماً، وتحديداً في الخامس من فبراير المقبل.