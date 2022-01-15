شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مصر أمام غينيا بيساو.. 4 تغييرات لكيروش وعبد الله السعيد أساسياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني، التشكيل الذي سيبدأ به مباراة غينيا بيساو ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في نهائيات الأمم الأفريقية المقامة حاليًا بالكاميرون.

وجاء تشكيل المنتخب على النحو التالي:

محمد الشناوي، عمر كمال عبد الواحد، أحمد حجازى، محمود الونش، أيمن أشرف، عمرو السولية، محمد النني، عبد الله السعيد، محمد صلاح، عمر مرموش، ومصطفى محمد.

أما البدلاء فهم: محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمد عبد المنعم، حمدى فتحي، محمود حسن "تريزيجيه"، إمام عاشور، محمد شريف، رمضان صبحي، محمود علاء، أحمد سيد "زيزو"، مروان داوود، ومروان حمدى.