شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يشكر طبيب الأهلي ويطالب بالفحوصات المستمرة لكورونا قبل المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، رسالة شكر إلى إدارة القلعة الحمراء وكذلك طبيب الفريق أحمد أبو عبلة، بعد تعافي عدد من اللاعبين عقب إصابتهم مؤخراً بكورونا، وكتب موسيماني عبر حسابه الشخصي على تويتر، "شكرًا للنادى الأهلي والدكتور أحمد على الدعم والمتابعة والفحوصات الدقيقة".

وأضاف موسيمانى، "حالات كوفيد آخذة فى الارتفاع مرة أخرى الآن، دائمًا ما يكون الفوز بالمباريات هو الأولوية الأولى، ولكن أيضًا رعاية وحماية خصومنا يمثل أساس اللعب النظيف، دعونا نختبر قبل المباريات".



موسيماني

وينوى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، استمرار استبعاد حسين الشحات لاعب الفريق من مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة، لرغبة الجهاز الفنى فى مواصلة الاعتماد على اللاعبين الناشئين.

ويخوض حسين الشحات تدريبات يومية مع الأهلى الفترة الحالية، غير أن موسيمانى استبعده من مواجهة الجونة أمس الأول، الخميس، فى الجولة الأولى لكأس الرابطة التى انتهت بالتعادل السلبي.

وينوى موسيمانى استمرار غياب الشحات ومعه أكثر من لاعب آخر أساسى عن لقاء الإسماعيلى المقبل فى كأس الرابطة، بسبب رغبة المدير الفنى فى الاستمرار فى سياسة الدفع باللاعبين الصاعدين.

وقال الشحات، إن فرص مشاركته أمام الإسماعيلى صعبة، لأن المدير الفنى للأهلى كشف فى البداية عن رغبته فى استغلال بطولة رابطة الأندية المحترفة فى متابعة اللاعبين الصاعدين والشباب واكتشافهم بجانب الدفع بالبدلاء.