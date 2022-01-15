شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين مدحت عبد الهادي وثنائى هجوم الزمالك بعد التدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مدحت عبد الهادى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع الثنائي يوسف أسامة نبيه وحسام أشرف، عقب انتهاء التدريبات الجماعية التى أقيمت اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

ومنح المدرب العام للثنائى بعض التعليمات الفنية والنصائح لتنفيذها خلال التدريبات والمباريات المقبلة.

كما خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك البدلاء والمستبعدون من مباراة إنبي تقسيمة قوية فى منتصف الملعب خلال التدريبات الجماعية التى أقيمت اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وقام الفرنسي كارتيرون بإيقاف التقسيمة أكثر من مرة، وعقد جلسات سريعة مع اللاعبين من أجل تصحيح الأخطاء وتعديل بعد الأمور الفنية خلال الفقرة.

وشهدت التقسيمة تألق الرباعى رزاق سيسيه وإسلام جابر وحمدي علاء وماجد هاني.

كما شارك محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق فى التدريبات الجماعية بعد تماثله للشفاء من الإصابة التى أبعدته عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام إنبي.

فيما عقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم، السبت، وشهدت حديثا بين المدير الفنى واللاعبين حول بعض الأمور الفنية والخططية لتنفيذها فى تدريب اليوم.

وأدى لاعبو الزمالك الذين شاركوا فى مباراة إنبى بالأمس فى كأس الرابطة تدريبات استشفائية خلال مران اليوم، وشهدت الفقرة مجموعة من التدريبات الخفيفة فى صالة الجيمانيزيوم وفقرة تأهيلية أخرى تحت إشراف فرناندو ممدرب الأحمال بالقلعة البيضاء.

كما أدى لاعبو الزمالك تدريبه بدنية وإطالات بمجمع الصالات قبل انطلاق التدريبات الجماعية، حيث يسعى الجهاز الفنى للفريق بقيادة كارتيرون لتجهيز اللاعبين بدنيا بأفضل صورة فى ظل ارتباط الفريق بالمشاركة فى بطولة كأس الرابطة.

وكان الزمالك تعادل مع إنبي بدون أهداف في أولى مواجهات المجموعة الثالثة ببطولة كأس الرابطة، ويستعد الفريق لمواجهة نظيره فاركو يوم الثلاثاء المقبل باستاد الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.