شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الأهلي يهزمن الزمالك بثلاثة أشواط نظيفة في قمة دوري الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 3/0 فى إطار الجولة الحادية عشرة بالدورى الممتاز، للموسم المحلى 2021/2022.

وأجلت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة مباراة قمة دورى سيدات الطائرة بين الأهلى والزمالك، والتى كان محددا لها أمس الجمعة لمدة 24 ساعة لتقام السبت، فى السادسة مساء على صالة الشرقية للدخان للبث التليفزيونى.

ونجح فريق الأهلى فى الفوز بالقمة من أجل مواصلة الزحف والاحتفاظ باللقب، بينما يطمح فريق نادى الزمالك لتصحيح الأوضاع هذا الموسم من أجل المنافسة على اللقب الذى يستحوذ عليه غريمه التقليدى الأهلى لمدة سنوات عديدة حتى دخل موسوعة جينيس بتحقيقه عدد مرات فوز متتالى فى المباريات.