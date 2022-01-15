شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يواصل استعداداته لمواجهة الأهلى.. وبراون يحاضر اللاعبين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلي تدريباته عصر اليوم، ضمن برنامج الإعداد لخوض مباراته المرتقبة أمام الأهلي المحدد لها الاثنين المقبل على ملعب برج العرب الإسكندرية، فى الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وعقد الجهاز الفني للفريق بقيادة الأرجنتيني خوان براون محاضرة تحفيزية للاعبين طالبهم خلالها باستمرار مسيرة الانتصارات وضرورة بذل كل لاعب مجهودا مضاعفا من أجل تخطى المرحلة الراهنة وإسعاد الجماهير.

المران شهد مشاركة كافة اللاعبين، حيث اشتمل على مجموعة من التدريبات الخططية والجمل الفنية المرغوب تطبيقها خلال مواجهة الأثنين المنتظرة.

كما تطرق المران لتدريبات بدنية تحت إشراف ومتابعة من مخطط الأحمال تستهدف الإرتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين.

جدير بالذكر أن الفريق قد استهل مشواره بالبطولة بانتصار على سموحة بهدف نظيف أحرزه عبد الرحمن مجدى الجناح الدولي.



مران الاسماعيلى (1)



مران الاسماعيلى (2)



مران الاسماعيلى (3)



مران الاسماعيلى (4)



مران الاسماعيلى (5)



مران الاسماعيلى (6)