شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال النصاب القانونى لانتخابات تنس الطاولة واستدعاء الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتمل النصاب القانونى لانتخابات الجمعية العمومية لاتحاد تنس الطاولة لاختيار مجلس إدارة جديد يقود الاتحاد لدورة انتخابية جديدة، بحضور 26 هيئة لها حق الحضور والتصويت.

وشهدت العمومية استدعاء الشرطة من حانب وائل السنوسي الذى كان مرشحاً للرئاسة وتم استبعاده، حيث حصل على حكم بصحة ترشحه لكنه فوجئ بعدم وجود اسمه فى الكشوف الانتخابية.

وتشهد العمومية مناقشة الميزانية الخاصة بالاتحاد، والحساب الختامى، وزيادة مكافأة المدير المالى والتنفيذى للاتحاد.

ويتنافس فى انتخابات اتحاد تنس الطاولة على مقعد الرئاسة كل من معتز عاشور ومحمد نور، وفى النائب تقدم نهال مشرف شقيقة علاء مشرف رئيس الاتحاد السابق، ونائب رئيس الاتحاد الدولى للعبة بالإضافة إلى حسنى فؤاد .

وفى العضوية تقدم هشام أبو حشيش، وعلى البناوى، وعصام زيدان، ورمضان عبد الله، وليد محمود، احمد رضا ، احمد كمال،هيثم فوزى أشرف عاشور، بالإضافة إلى محمود لاشين، على أن يتم اختيار 5 مرشحين في مقعد العضوية فقط.