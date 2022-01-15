شكرا لقرائتكم خبر عن وصول البطاقة الدولية لـ "موريل" الوافد الجديد للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت البطاقة الدولية للإيفوارى جان موريل، الوافد الجديد للإسماعيلى، عصر السبت، إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، ليصبح اللاعب جاهزاً للمشاركة فى مباراة فريقه القادمة أمام الأهلى ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة فى نسختها الأولى.

وتعاقد الإسماعيلى مع الجناح الإيفواري صاحب الـ 25 عاما قادما من الدوري البيلاروسى حتى نهاية موسم 2026 فى سبيل تدعيم الجانب الهجومي بلاعبين جدد قادرين على صنع الفارق مع الدراويش.

وشارك اللاعب فى تدريبات الدراويش التى أقيمت الجمعة على ملعب فندق إقامة الفريق بالإسكندرية لأول مرة بعد إنهاء كافة الإجراءات التعاقدية، وذلك ضمن معسكره لملاقاة الأهلى فى ثانى جولات كأس الرابطة.

ويذكر أن الدراويش تعاقد مع 4 لاعبين خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوفه وهم البوليفى كاراميلو ألجازنزا والجامبي سايكو كونتيه والأرجنتينى دييجو فيرناندو بجانب اللاعب الإيفواري