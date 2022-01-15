شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمة للبدلاء فى تدريب الزمالك اليوم استعدادا لمواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدون من مباراة إنبي تقسيمة قوية فى منتصف الملعب خلال التدريبات الجماعية التى أقيم اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وقام الفرنسي كارتيرون بإيقاف التقسيمة أكثر من مرة، وحرص على عقد جلسات سريعة مع اللاعبين من أجل تصحيح الأخطاء وتعديل بعد الأمور الفنية خلال الفقرة.

وشهدت التقسيمة تألق الرباعى رزاق سيسيه وإسلام جابر وحمدى علاء وماجد هاني.

كما شارك محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق فى التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت اليوم، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التى أبعدته عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام إنبي.

فيما عقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى، وشهدت الجلسة حديثا بين المدير الفنى واللاعبين حول بعض الأمور الفنية والخططية لتنفيذها فى تدريب اليوم.

وأدى لاعبو الزمالك الذين شاركوا فى مباراة إنبى بالأمس فى كأس الرابطة، تدريبات استشفائية خلال مران اليوم، وشهدت الفقرة مجموعة من التدريبات الخفيفة فى صالة الجيمانيزيوم و فقرة تأهيلية أخرى تحت إشراف فرناندو ممدرب الأحمال بالقلعة البيضاء.

كما أدى لاعبو الزمالك تدريبه بدنية وإطالات بمجمع الصالات قبل انطلاق التدريبات الجماعية، حيث يسعى الجهاز الفنى للفريق بقيادة كارتيرون لتجهيز اللاعبين بدنيا بأفضل صورة فى ظل ارتباط الفريق بالمشاركة فى بطولة كأس الرابطة.

وكان الزمالك تعادل مع إنبي بدون أهداف في أولى مواجهات المجموعة الثالثة ببطولة كأس الرابطة، ويستعد الفريق لمواجهة نظيره فاركو يوم الثلاثاء المقبل باستاد الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.