نورويتش سيتي يعود لسكة الانتصارات من بوابة إيفرتون الجريح

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

حقق نادي نورويتش سيتي فوزا صعباً أمام نادي إيفرتون، مساء اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب كارو رود، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم نوريتش بهدف عكسي سجله مايكل كين بالخطأ في مرماه في الدقيقة 16 وبعد دقيقتين فقط أضاف آدم إدا الهدف الثاني لأصحاب الأرض وتكفل ريشارليسون بالهدف الوحيد لإيفرتون في الدقيقة 60.

الفوز رفع رصيد نوريتش إلى 13 نقطة ليغادر المركز الأخير ويتقدم للمركز الثامن عشر وتوقف رصيد إيفرتون عند 19 نقطة في المركز الخامس عشر.

وعلى ملعب مولينيو ، فاز وولفرهامبتون على ضيفه ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتقدم راؤول خيمينيز بهدف لوولفرهامبتون من ضربة جزاء في الدقيقة 37 ثم أضاف كونور كودي الهدف الثاني في الدقيقة 59 وتكفل جيمس وارد براوس بالهدف الوحيد لساوثهامبتون في الدقيقة 84 قبل أن يحرز اداما تراوري الهدف الثالث لوولفرهامبتون في الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد وولفرهامبتون إلى 31 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر.

الفوز رفع رصيد نوريتش إلى 13 نقطة ليغادر المركز الأخير ويتقدم للمركز الثامن عشر وتوقف رصيد إيفرتون عند 19 نقطة في المركز الخامس عشر.

وعلى ملعب جيمس بارك، تقدم نيوكاسل بهدف عن طريق آلان سانت ماكسيمين في الدقيقة 49 لكن قبل دقيقتين من النهاية خطف جواو بيدرو جيونجيورا هدف التعادل لواتفورد.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 12 نقطة في المركز قبل الأخير مقابل 14 نقطة لواتفورد في المركز السابع عشر.