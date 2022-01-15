اتحاد الكرة يعلن.. سلبية مسحة علام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن اتحاد الكرة، اليوم السبت، سلبية رئيس "الجبلاية" جمال علام، بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19".

وأفاد بيان اتحاد الكرة عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، :"أظهرت المسحة الطبية التي أجراها اليوم جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم سلبية نتيجتها، فيما قرر العودة إلى القاهرة مساء اليوم".

وكان جمال علام غادر إلى الكاميرون رفقة بعثة منتخب مصر من أجل خوض منافسات كأس أمم أفريقيا في نسختها الـ33.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري نظيره منتخب غينيا بيساو في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب مصر افتتح مشواره في مرحلة المجموعات بالخسارة من منتخب نيجيريا بهدف دون رد، في لقاء أقيم مساء الثلاثاء الماضي.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يتذيل ترتيب المجموعة بدون أي نقاط.