مران الزمالك.. مشاركة شيكابالا.. وحامد والسعيد يواصلان التأهيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

خاض فريق الزمالك تدريبات بدنية وإطالات بمجمع الصالات قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق.

وشهدت الجلسة حديث بين المدير الفني واللاعبين حول بعض الأمور الفنية والخططية لتنفيذها في تدريب اليوم.

وأدى لاعبو الزمالك الذين شاركوا في مباراة إنبي بالأمس في كأس الرابطة، تدريبات استشفائية، وشهدت الفقرة مجموعة من التدريبات الخفيفة في صالة الجيمانيزيوم و فقرة تأهيلية أخرى تحت إشراف فرناندو ممدرب الأحمال بالقلعة البيضاء.

وخاض لاعبو الزمالك البدلاء والمستبعدين من مباراة إنبي تقسيمة قوية في منتصف الملعب خلال التدريبات الجماعية.

وواصل الثنائي عمر السعيد وطارق حامد البرنامج التأهيلي الموضوع لهما من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة عن طريق خوض تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم.

وشارك محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي أبعدته عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام إنبي.