رسميا.. المصري يعلن أولى صفقاته الشتوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

استهل نادي المصري البورسعيدي صفقاته الشتوية بالتعاقد مع المدافع الدولي الفلسطيني ياسر حامد قادما من صفوف البسيتين البحريني.

ووفقا لبيان رسمي، فإن مجلس إدارة المصري برئاسة سمير حلبية أتم إجراءات التعاقد مع ياسر حامد بعقد يمتد لموسمين ونصف الموسم، وذلك حتى نهاية موسم 2024/2023.

وأضاف المصري في بيانه أن ياسر حامد يشغل مركز قلب الدفاع، علمًا بأن اللاعب وُلد في إسبانيا لأبٍ فلسطيني وأم إسبانية في التاسع من ديسمبر عام 1997.

وأشار النادي إلى أن صاحب الـ24 عاما سبق له اللعب لصفوف أندية أتليتك بلباو وأريناس وجيارتا وسانتورتزي وليوا وبورتوجاليتي الإسبانية، قبل أن ينضم لصفوف فريق البسيتين البحريني.

يُذكر أن اللاعب شارك مع المنتخب الفلسطيني في 18 مباراة دولية نجح خلالها في إحراز خمسة أهداف.