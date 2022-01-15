الكاميرون تعدل مواعيد الدراسة والعمل من أجل أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أصدر بول بيا رئيس الجمهورية الكاميروني توجيهات بتعديل مواعيد العمل والدراسة من أجل التوافق مع رغبة الواطنين في الاستمتاع بمباريات كأس الأمم الأفريقية.

تقام البطولة خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير الجاري على أرض الكاميرون بمشاركة 24 منتخبا من مختلف بقاع القارة السمراء.

وجاء البيان من مكتب رئاسة الوزراء في الكاميرون، بأن يتم تعديل موعد الدراسة ليكون من 7:30 صباحًا، حتى الواحدة من بعد ظهر اليوم.

وسيكون موعد العمل بداية من 7:30 صباحا حتى الثانية من بعد الظهر، بداية من 17 يناير وحتى الرابعة من فبراير القادم.

واستطاع المنتخب الكاميروني أن يظهر بشكل طيب في دور المجموعات وحقق الفوز في أول مباراتين بالبطولة أمام بوركينا فاسو ثم إثيوبيا.

ويشارك المنتخب المصري في بطولة أمم أفريقيا، ويلعب ضمن المجموعة الرابعة بجانب منتخبات السودان، غينيا بيساو، ونيجيريا.