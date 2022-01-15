مباشر مجموعة مصر.. نيجيريا 3 - 1 السودان.. الأهداف مستمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ضمن المنتخب النيجيري الصعود إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على المنتخب السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

وكان المنتخب النيجيري حقق الفوز في المباراة الافتتاحية له مساء الثلاثاء الماضي عقب الفوز على منتخب مصر بنتيجة (1-0).

وبدأ المنتخب النيجيري بتشكيل مكون من: مادوكو أوكوي - وازيدو سانوسي - كينيث أوميرو - ويليام تروست إيكونج - موسيس سيمون - أولا آينا - ويلفرد نديدي - جو أريبو - صامويل تشوكويزي - تايوو أوني - كيليتشي إيهانتشو.

في المقابل، بدأ منتخب السودان بتشكيل مكون من: علي أبو عشرين - صلاح الدين نمير - مصطفى محمد - عبد الرازق عمر - جمعة عمر - مصطفى أحمد سعيد - محمد الراشد - ياسين حامد - مازن النور - ولي الدين خضير - مصعب الشريف.

المنتخب النيجيري استطاع أن يسجل سريعًا أمام منافسه السوداني بهدف سجله شوكويزي في الدقيقة الثالثة.

وفي الدقيقة 45، من زمن أحداث الشوط الأول سجل تايوو أونيي الهدف الثاني لصالح "النسور".

ومع الدقيقة 46، من زمن أحداث الشوط الثاني، سجل المتألق موسيس سيمون الهدف الثالث لنيجيريا.

وقلص ولي الدين خضر النتيجة لصالح "صقور الجديان" في الدقيقة 70 بتسجيله هدفًا من ضربة جزاء لتنتهي المباراة عند نتيجة (3-1).

وتضم هذه المجموعة منتخبات: مصر - نيجيريا - السودان - غينيا بيساو.

وأصبح ترتيب المجموعة كالتالي: نيجيريا (6 نقاط) - غينيا بيساو (نقطة) - السودان (نقطة) - مصر (بدون نقاط).

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وغينيا بيساو، مساء اليوم السبت، في لقاء يقام في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة.

وستكون الجولة الثالثة والأخيرة بين منتخب مصر ضد السودان، في المقابل يلعب منتخب نيجيريا ضد منتخب غينيا بيساو.