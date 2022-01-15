"هل خسر الجائزة".. صلاح لن يحضر حفل الأفضل في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر بالجهاز الفني لمنتخب مصر أن محمد صلاح قائد الفراعنة، لن يسافر إلى مدينة زيورخ السويسرية، لحضور حفل جوائز الأفضل المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

من المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز "ذا بيست" يوم الإثنين الموافق 17 يناير الجاري، في مقر الاتحاد بمدينة زيورخ السويسرية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "صلاح لم يطلب من الجهاز الفني للمنتخب الحصول على إذن للسفر لحضور حفل الجوائز".

ووفق البرتوكول المتبع فإن عدم حضور لاعب حفل الأفضل سواء "البالون دور" أو "ذا بيست " يعني خسارة الجائزة وهو ما قام به صلاح في أكثر من حفل سابق

ويتنافس محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست" مع كل من ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، وروبرت ليفاندوفيسكي لاعب بايرن ميونخ.