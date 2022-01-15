الامارات | أنشيلوتي "سعيد" بهجمات ريال مدريد المرتدة

شكرا لقرائتكم خبر عن أنشيلوتي "سعيد" بهجمات ريال مدريد المرتدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إن فريقه يمثل جوهر الهجمات المرتدة وهو الأسلوب الذي أوضح أنه "سعيد" به قبل مواجهة أتليتيك بيلباو في نهائي كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم في الرياض غدا الأحد.

وتغلب ريال مدريد 3-2 على غريمه برشلونة بعد وقت إضافي في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء ليتأهل إلى النهائي.

وأبلغ المدرب الإيطالي مؤتمرا صحفيا "هجماتنا المرتدة ضد برشلونة لم تكن هجمة معتمدة على التمرير الطويل والارتداد السريع، بل تبدأ بثلاث أو أربع تمريرات. كانت منظمة، وبعمل جيد للغاية. كان هناك ستة لاعبين في منطقة جزاء برشلونة عند تسجيل الهدف الثالث. كانت مذهلة.

"البعض يتحدثون عن أننا نعتمد على الهجمات المرتدة؟ أنا سعيد بالاعتماد على مثل هذه الهجمات".

وقال أنشيلوتي إنه لم يكن يتخيل أنه سيعود لفترة ثانية مع ريال مدريد عندما رحل في 2015.

وقاد المدرب البالغ عمره 62 عاما الفريق الإسباني إلى لقبه العاشر في دوري أبطال أوروبا في 2014 ورحل في العام التالي.

وأضاف "لم أكن أتخيل أنني سأعود مرة أخرى لكن أنا هنا بعد سبعة أعوام وأنا سعيد للاستمتاع بهذه اللحظة".

وبعد الفوز على برشلونة أوضح أنشيلوتي أن فريقه يستعد "لخوض مباراة مختلفة تماما أمام منافس مختلف تماما".

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