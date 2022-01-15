الامارات | "أوليفيرا" جديد في الوصل يقصي العين من كأس رئيس الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن "أوليفيرا" جديد في الوصل يقصي العين من كأس رئيس الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حول فريق الوصل تأخره أمام العين بهدف في الشوط الأول، إلى الفوز بهدفين في الشوط الثاني عن طريق الوافد الجديد جيلبيرتو أوليفيرا، الذي أحرز هدفي الوصل ليعيد للجمهور الوصلاوي ذكرى اللاعب البرازيلي السابق أوليفيرا الذي أحرز مع الوصل أخر ألقابه في بطولة الدوري عام 2007، وبهذه النتيجة صعد الوصل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس رئيس الدولة بينما ودع العين البطولة من الدور ربع النهائي.

جاءت المباراة قوية وسريعة دفع فيها العين ثمن إضاعة الفرص السهلة في الشوط الأول حيث كان قريب من إحراز 3 أهداف على أقل تقدير ولكنه لم ينجح في الوصول إلى المرمى إلا من خلال ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول أحرزها التوغولي لابا، بينما اعتمد الوصل على الهجمات المرتدة في الشوط الأول ولم تشكل أي خطورة على مرمى العين.

واستعاد الوصل زمام المباراة في الشوط الثاني وبدأ مجاراة العين في الهجمات، حتى نجح في احراز هدف التعادل في الدقيقة 60 عن طريق هجمة داخل منطقة الجزاء هيأها ليما، وسقطت الكرة أمام أوليفيرا، الذي أحرز هدف التعادل للوصل، واستمر الأمبراطور في نفس السيناريو ومحاولة الوصول إلى المرمى العيناوي ومن هجمة في الدقيقة 91 من زمن المباراة وصلت كرة طولية إلى لاعب الوصل أوليفيرا، داخل منطقة الجزاء استلم الكرة ببراعة وسدد في المرمى معلنا عن هدف الفوز للوصل والصعود إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

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