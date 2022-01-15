شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. 14 منتخبًا توجت بـ32 لقبا بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض المنتخب المصرى لكرة القدم مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا فى الكاميرون، حيث يواجه الفراعنة غينيا بيساو فى الجولة الثانية من المجموعة الرابعة.

أنشئت بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1957 وكانت أول دولة تستضيفها السودان، والدولة صاحبة الرقم القياسى فى عدد مرات الفوز بها هى مصر برصيد سبع بطولات، تليها الكاميرون برصيد خمس بطولات ثم غانا بأربع بطولات.

فى عام 1957، كانت هناك ثلاث دول مشاركة فقط: مصر، السودان وإثيوبيا وكان من المقرر أن تتنافس جنوب إفريقيا، لكن تم استبعادها بسبب سياسات الفصل العنصرى التى كانت تتبعها الحكومة فى ذلك الوقت، و منذ ذلك الحين، نمت البطولة بشكل كبير، مما يجعل من الضرورى إجراء تصفيات مؤهلة لها.

بلغ عدد المشاركين فى البطولة النهائية 16 مشاركًا منذ عام 1998، كان 16 فريقًا يتنافسون فى عام 1996، لكن نيجيريا انسحبت، ما قلص عدد الفرق لـ15، وتكرر ذلك فى عام 2010 مع توجو، وحتى عام 2017، لم يتغير الشكل، مع سحب ستة عشر فريقًا إلى أربع مجموعات من أربعة فرق لكل فريق، مع تقدم أفضل فريقين من كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب، وفى 20 يوليو 2017، تم نقل كأس الأمم الأفريقية من يناير إلى يونيو وتم توسيعها من 16 إلى 24 فريقًا.

وتم منح ثلاث كؤوس مختلفة فى تاريخ البطولة، حيث فازت غانا والكاميرون بالكأسين الأول والثانى بعد فوز كل منهما بالبطولة ثلاث مرات، و تم منح الكأس الحالية لأول مرة فى عام 2002 وفازت بها مصر إلى أجل غير مسمى بعد فوزها بلقبها الثالث على التوالى فى عام 2010، واعتبارا من عام 2013، أُقيمت البطولة فى السنوات الفردية حتى لا تتصادم مع كأس العالم.

وحسب لوائح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، يتم منح الفريق الفائز ثلاثين ميدالية ذهبية، الفريق الوصيف ثلاثين ميدالية فضية والفريق صاحبا المركز الثالث ثلاثين ميدالية برونزية، بالنسبة للكأس يتم تقديم الكأس الأصلية لاتحاد المنتخب البطل، يتم إعادته إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قبل شهرين من بداية البطولة التالية ويقدم له نسخة مقلدة بأبعاد 4-5 حسب حجم الكأس الأصلية.

وجاءت قائمة المنتخبات المتوجة باللقب كالتالي:

مصر - 7 مرات

الكاميرون - 5 مرات

غانا - 4 مرات

نيجيريا - 3 مرات

كوت ديفوار - 3 مرات

الجزائر - مرتان

زائير "الكونغو الديموقراطية" حاليا - مرتان

إثيوبيا - مرة واحدة

السودان - مرة واحدة

كونغو برازافيل - مرة واحدة

المغرب - مرة واحدة

جنوب إفريقيا - مرة واحدة

تونس - مرة واحدة

زامبيا - مرة واحدة