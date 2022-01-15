الامارات | تأجيل قمة شمال لندن بين أرسنال وتوتنهام

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل قمة شمال لندن بين أرسنال وتوتنهام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت تأجيل قمة شمال لندن بين أرسنال وتوتنهام هوتسبير المقررة يوم الأحد بسبب كثرة الغائبين نتيجة للعدوى بكوفيد-19 والإصابات ومشاركة لاعبين في كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وقالت الرابطة في بيان "مع توفر عدد من اللاعبين أقل من المطلوب لخوض المباراة (13 لاعبا إلى جانب حارس مرمى واحد) في أرسنال، وافقت اللجنة على طلب النادي (بتأجيل المباراة)".

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