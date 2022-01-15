الامارات | سيتي يهزم تشيلسي ويتصدر الدوري الإنجليزي بفارق 13 نقطة

شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي يهزم تشيلسي ويتصدر الدوري الإنجليزي بفارق 13 نقطة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز كيفن دي بروين هدفا بتسديدة رائعة في الشوط الثاني ليقود مانشستر سيتي المتصدر للفوز 1-صفر على تشيلسي، ويقطع خطوة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت، بعدما وسع الفارق إلى 13 نقطة.

وتوغل دي بروين بالكرة وأطلق تسديدة قوية داخل مرمى ناديه السابق في الدقيقة 70، ليعزز سيتي تصدره للمسابقة برصيد 56 نقطة من 22 مباراة بينما يملك تشيلسي 43 نقطة من العدد ذاته.

ويأتي ليفربول ثالثا برصيد 42 نقطة لكنه يملك مباراتين إضافيتين منها واحدة ضد برنتفورد يوم الأحد.

وصمد دي بروين من تدخل قوي من نجولو كانتي، أثناء الانطلاق بالكرة بمهارة، وتفوق على كيبا أريزابالاجا حارس تشيلسي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وجاءت أخطر محاولة من تشيلسي في وقت مبكر من الشوط الثاني بعد تمريرة ماتيو كوفاتشيتش إلى روميلو لوكاكو لكن إيدرسون حارس سيتي تدخل في الوقت المناسب وأنقذ الفرصة.

وكان بوسع فيل فودن لاعب سيتي إضافة الهدف الثاني قبل ست دقائق من النهاية لكنه أطلق تسديدة قوية من مدى قريب خارج المرمى تماما.

وكان تشيلسي قد تفوق على سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لكن فريق المدرب بيب جوارديولا فاز هذا الموسم ذهابا وإياب في الدوري الممتاز، بعدما انتصر بهدف في ستامفورد بريدج في سبتمبر أيلول الماضي.

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