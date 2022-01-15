ما هو موعد مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في كأس أمم أفريقيا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تختتم منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية، الأحد، بإقامة 4 مباريات في المجموعتين الخامسة والسادسة.



ويُسدل الستار على الجولة الثانية بمواجهة تجمع بين الجزائر وغينيا الاستوائية، حيث يبحث المنتخبان عن الفوز الأول في البطولة.

ويملك المنتخب الجزائري نقطة واحدة يحتل بها المركز الثاني بالتساوي مع سيراليون، فيما تتذيل غينيا الاستوائية الترتيب بدون نقاط.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب "ليمبي"، الذي تأسس عام 2009 ويسع لـ20 ألف متفرج.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

تملك شبكة "بي إن سبورتس" حقوق البث الحصري لمباريات كأس الأمم الأفريقية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستُنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناتي "beIN Sports HD 1 Max" و"beIN Sports HD 2 Max".

جدول ترتيب مجموعة الجزائر في كأس أمم أفريقيا

كوت ديفوار - 3 نقاط

الجزائر - نقطة واحدة

سيراليون - نقطة واحدة

غينيا الاستوائية - بدون رصيد