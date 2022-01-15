شكرا لقرائتكم خبر عن أول إجراء ضد واقعة "باى باى كيروش" قبل مباراة مصر اليوم فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار أحد مشجعى منتخب مصر جدلا كبيرًا بسبب قميص ارتداه قبل مباراة الفراعنة ضد غينيا بيساو، المقرر إقامتها فى التاسعة مساء اليوم، بالجولة الثانية للمجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا فى الكاميرون وتستمر حتى 6 فبراير المقبل.

وفوجئ الجميع بظهور مشجع يرتدى قميصًا مكتوب عليه "عايزين حسام حسن، باي باي كيروش"، وذلك خلال رحلة الجماهير من القاهرة إلى جاروا على متن طائرة خاصة تحركت صباح اليوم لحضور المباراة والعودة مساءا.

وعلى الفور تحدث المسئولون عن الرحلة مع المشجع، وطالبوه بخلع القميص لما يحمله من رسائل سلبية للمنتخب قبل مباراته المهمة مساء اليوم، ووافق المشجع على خلع القميص بالفعل أثناء تواجده فى الطائرة وذلك قبل الوصول إلى الكاميرون لحضور مباراة الفراعنة.



مشجع ينتقد كيروش

ويحتل منتخب مصر المركز الأخير في المجموعة الرابعة بعد الخسارة من نيجيريا في المباراة الأولى بهدف دون رد، ليتصدر النسور الخضر الترتيب برصيد 3 نقاط ويأتي منتخبي غينيا بيساو والسودان في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة وحيدة، وأخيرًا منتخبنا بدون رصيد.