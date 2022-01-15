شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يعلن حضور الجماهير بمونديال الأندية شرط تلقى لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو اتحاد كرة السلة حضور الجماهير بطولة كأس العالم لكرة السلة للأندية، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير المقبل بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.

وقال مسئولو اتحاد السلة، إنه لم يتم تحديد نسبة الحضور الجماهيرى فى البطولة، ولكن سيتم من خلال التسجيل على موقع البطولة، واشترط اتحاد السلة تلقى لقاح فيروس كورونا لحضور مباريات المونديال فى ظل الإجراءات الإحترازية والبروتوكول الطبى.

وأقيمت منذ قليل قرعة بطولة كأس العالم لكرة السلة للأندية، وأسفرت عن وقوع نادي الزمالك فى مواجهة فريق سان بابلو بورجوس الإسباني بطل أوروبا فى نصف نهائي البطولة، وحضر القرعة أحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك أمام سان بابلو يوم 11 فبراير المقبل فى الثامنة مساءً ، وستجمع مباراة النصف نهائي الأخرى بين فلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية وليك لاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league وممثل الـ NBA ، على أن تقام المباراة النهائية يوم 13 فبراير المقبل.