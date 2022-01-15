شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة عرابى: حسام حسن الأنسب للمنتخب حال رحيل كيروش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أسامة عرابي، نجم الكرة المصرية والأهلي السابق، أن حسام حسن هو الأفضل والأنسب حاليا لقيادة منتخب مصر، فى حال اتخاذ المسئولين عن الكرة فى مصر قراراً بإقالة البرتغالي كارلوس كيروش.

وأضاف عرابي، فى تصريحات لبرنامج "بره الملعب" على أون سبورت إف إم، مع مها السنباطي، "كلنا خلف المنتخب الوطني وكيروش فى مسيرته مع المنتخب، ونتمنى أن يخلف توقعاتنا ويكون على مستوى الحدث ويعرف قيمة منتخب مصر بشكل جيد، وأنه لابد أن يكون منافسا بشكل كبير فى البطولات الكبرى، خاصة فى أمم أفريقيا التى نسيطر على القارة بأكملها كأكثر من منتخب فاز باللقب.

وأضاف عرابي، مشكلة كيروش أن فترة التجارب بالنسبة له طولت جدا، وهو عايز يفضل يجرب كده لحد امتى، بطولة أمم أفريقيا الكل أكد مدى أهميتها لمصر وشعبها وجماهيرها خصوصا بعد الإخفاق الأخير، لكن أن يتعامل بنفس الأسلوب ونجد حاجات غريبة وأخطاء ساذجة في التشكيل والتغييرات أمام نيجيريا فهذا غير مقبول.

وشدد عرابي على أن كيروش يخطئ في التشكيل ومراكز اللاعبين ولا يقوم بالتصحيح، خلال المباراة بمعنى هو بدأ بشكل خاطئ في مراكز اللاعبين أمام نيجيريا بعد عشر دقايق المفروض كان يعدل الطريقة ويرجع كل لاعب مكانه طالما الدنيا مش ماشية كويس لكنه يصر على قراراته رغم إنه شاف كويس أنها خاطئة وعلى فكرة هذا لم يحدث لأول مرة في البطولة وأمام نيجيريا وإنما حدث من قبل في البطولة العربية لكننا التمسنا له العذر وفكرة إنه يجرب اللاعبين في مراكز مختلفة.

وأشار عرابي قائلا: كيروش فرح جدا لما نجح مرموش في أول مشاركة معاه ففكر إنه بسهولة تقدر تصنع لاعب دولي، وهذا خطأ كبير لأن مش كل واحد لعب ماتشين كويس مع ناديه في الدوري ينفع يكون دولي ويروح المنتخب، عشان كده ضم لاعبين كثيرين بعد ذلك للمنتخب في بطولة كأس العرب.

وقال أسامة عرابي نجم الكرة المصرية السابق والنادي الأهلي أنه لو كان مسئولا في إدارة النادي الأهلي وهناك فرصة فى التعاقد مع أشرف بن شرقي لن أتردد لحظة واحدة.

وأضاف عرابى أن بن شرقي لاعب متميز ومحترف حقيقي وصاحب موهبة يمكن بها الإضافة للفريق الأحمر وهو من نوعية يحبها جمهور النادي ويمكنه النجاح والإضافة للمجموعة الحالية.

وشدد عرابي، من بعد بن شرقي أرى أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك أيضا من نوعية اللاعبين الذين يحتاجهم الأهلي أو أي نادي يلعب كرة هجومية له مميزات كثيرة ويؤدي أدواره الهجومية والدفاعية بشكل جيد ومتحرك وسريع وخفيف.

وعن اللاعب الذى يفتقده منتخب مصر في الفترة الحالية قال عرابي، رقم واحد طارق حامد الذي أرى أنه لا غنى عنه في وسط المنتخب ولا أجد مبررا واضحا لكيروش في استبعاده، وبالنسبة لي طارق والسولية هما أفضل ثنائي وسط ملعب رقم 6 في مصر في الوقت الحالي ومنذ فترة طويلة، ثم النني وحمدي فتحي.

أبدى عرابي ضيقه من مسألة التضارب الواقع في الأرقام والإحصائيات، لأنه من المفترض أنه اللاعب رقم 3 في قائمة أكثر لاعبي الأهلي مشاركة في المباريات بعد حسام عاشور وهادي خشبة لكني فوجئت بمواقع تضع عصام الحضري ثالثا قبلي، وأيضا في قائمة الأكثر تحقيقا للبطولات، ما أعلمه أني بعد حسام عاشور مباشرة لكني وجدت صفحات وضعت وائل جمعه وعماد متعب قبلي وهذا غير صحيح مع الفارق بأنه على أيامنا في بطولات لم تكن موجوده مثل السوبر المحلي وكذلك السوبر الإفريقي لم نلعب غير مباراة واحدة كانت أمام الزمالك في سنة 1994 ولو كانت هذه البطولات موجودة على أيامنا كنا حققنا أكثر من ضعف الرقم الحالي في عدد البطولات وهو 28 بطولة.

وأخيرا عن التشكيل الأمثل للأجيال التي عاصرها وحتى الأن قال عرابي أنه كالأتي:

حراسة المرمى: عصام الحضري

ربيع ياسين (رمزي) - وائل جمعه - إبراهيم يوسف (الونش )- إبراهيم حسن (فتحي)

مجدي عبد الغني (حسني عبد ربه ) - حسن شحاته

علاء ميهوب - فاروق جعفر - محمد صلاح

الخطيب (طاهر أبو زيد - أحمد الكأس – جمال عبد الحميد – حسام حسن )