شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة مصر وغينيا بيساو الليلة الأولى فى تاريخ مواجهات المنتخبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد مواجهة منتخب مصر أمام غينيا بيساو، المحدد لها التاسعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، فى ثانى مواجهات الدور الأول ببطولة أمم أفريقيا 2021، هى الأولى فى تاريخ مواجهات كلا المنتخبين.

ويسعى منتخب مصر فى هذه المواجهة لتصحيح المسار على صعيد النتيجة والأداء من أجل الحفاظ على آمال الصعود للدور الثانى.

ويتذيل منتخب مصر ترتيب المجموعة الرابعة ببطولة أمم أفريقيا، بعد خسارة مباراة الجولة الأولى بدور المجموعات أمام نظيره النيجيرى بهدف دون مقابل، وتحتل نيجيريا الصدارة بثلاث نقاط، وتأتى السودان فى المركز الثانى برصيد نقطة واحدة ثم غينيا بيساو بنفس الرصيد ثالثا، وفى المركز الرابع والأخير يقبع الفراعنة بدون نقاط.

ويدخل منتخب مصر مباراة الليلة ولا بديل أمامه عن الفوز بالنقاط الثلاث، للحفاظ على آماله فى الصعود والتأهل إلى الدور الثانى بالبطولة خاصة أنه فى حال التعثر سيواجه شبح الخروج من الدور الأول وسينتظر حسابات الكاف لاختيار الأفضل من بين المنتخبات التى تحتل المركز الثالث للتأهل للدور التالى.

وعقد محمد صلاح وأحمد حجازى ومحمد الننى لاعبو منتخب مصر، أكثر من جلسة مع باقى اللاعبين بفندق الإقامة للتخلص من آثار مباراة نيجيريا الأولى ببطولة أمم افريقيا، والتى خسرها الفراعنة بهدف نظيف، وحرص الثلاثى الكبير على تحفيز اللاعبين لتقديم مستوى ونتائج أفضل فى المرحلة المقبلة والتأكيد على الفوز أمام غينيا بيساو والسودان