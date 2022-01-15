شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وسان بابلو الإسبانى فى كأس العالم لأندية كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة بطولة كأس العالم لكرة السلة للأندية عن وقوع نادي الزمالك فى مواجهة فريق سان بابلو بورجوس الإسباني بطل أوروبا فى نصف نهائي البطولة، وحضر القرعة أحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء.





الزمالك يواجه بطل أسبانيا السابعة مساء

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك أمام سان بابلو يوم 11 فبراير المقبل فى الثامنة مساءً.

وستجمع مباراة النصف نهائي الأخرى بين فلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية وليك لاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league وممثل الـ NBA.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم 13 فبراير المقبل.

وكان فريق سلة الزمالك تُوج ببطولة لأفروليج التى أقيمت فى رواندا، تحت إشراف الـNBA، كما توج ببطولة الدوري.