شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهنئ الترجى التونسى بذكرى تأسيسه الـ103 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النادي الأهلي الترجي التونسي بمناسبة مرور 103 سنوات على تأسيسه، وتمنّى الأهلي في تهنتئه لبطل تونس التوفيق والنجاح فى السنوات المقبلة.

ولعب الأهلي مع الترجي من قبل 22 مباراة، كانت الغلبة للأهلي في 10منهم، وحسم التعادل 8 مباريات، بينما فاز الترجي في أربع مباريات.

والبداية كانت في 1990، في دور الـ 16 للبطولة، وحينها فاز الترجي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد التعادل السلبي في مباراتي الذهاب والإياب.

ولعب الأهلى والترجى 11 مباراة فى القاهرة قبل صدام الليلة، انتهت 6 منها بالتعادل بين الفريقين، وحقق المارد الأحمر أربعة انتصارات وسجل 15 هدفاً وتلقت شباكه 6، وخرج بشباك نظيفة فى 5 مباريات.