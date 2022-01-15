مسحة طبية للأهلي قبل السفر إلى الإمارات تحدد المشاركين في مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

يجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا يوم 30 يناير الجاري قبل السفر إلى الإمارات استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ومن المنتظر أن تتوجه بعثة الأهلي إلى الإمارات يوم 31 يناير، استعدادًا لمواجهة مونتيري المكسيكي يوم 5 فبراير القادم.

وفي حالة اكتشاف إصابته أي لاعب أو فرد من أعضاء بعثة الأهلي بفيروس كورونا سيتم استبعاده من المشاركة في كأس العالم للأندية.

وأي لاعب سيتعرض للإصابة بفيروس كورونا، في حالة تحول نتيجة مسحته إلى سلبية، هيلتحق ببعثة الأهلي في الإمارات.

بدأ الجهاز الإداري بالنادي الأهلي تجهيز إجراءات السفر وإنهاء تأشيرات السفر إلى الإمارات لكل أعضاء البعثة الحمراء من لاعبين وجهاز فني وإداري.