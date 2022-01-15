عبدالوهاب لمصراوي: سأقود "سلة الزمالك" أمام الأهلي.. والمدرب الجديد يصل خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال المدير الفني المؤقت لفريق كرة السلة بنادي الزمالك، ياسر عبدالوهاب، إنه سيقود فريقه خلال مباراته المقبلة بالدوري أمام نظيره الأهلي.

وقال عبدالوهاب، في تصريحات خاصة ليلاكورة:"اليوناني فانجيليس أنجيلو غادر القاهرة والمدرب الجديد سيصل خلال ساعات وسأقود الفريق في مباراة الأهلي حتى استلام المدرب لمهمته وشرف كبير أن يشارك نادي الزمالك في أول بطولة لكأس العالم لكرة السلة، ومباراة سان باولو ممثل أوروبا لن تكون سهلة وجميع الفرق سوف تأتي بكامل نجومها".

وتابع المدرب المؤقت للزمالك:"تعرضنا لبعض النتائج السيئة في الفترة الماضية ولكن بعد عودة المصابين وتواجد أنس أسامة وصرف المستحقات الأمور اختلفت تماماً وأمامنا الكثير لنقدمه خلال الفترة المقبلة والمشاركة في البطولة ستكون مفيدة وسنبذل كل مجهودنا خلال الفترة المقبلة وسندعم بلاعبين محترفين للظهور بالشكل الذي يُرضي جماهير نادي الزمالك".

وأتم عبدالوهاب، تصريحاته بقوله:"أشكر مرتضى منصور على صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة خلال الفترة الماضية، أحمد مرتضى له دور كبير معنا منذ عودته حيث تواجد مع الفريق بشكل يومي خلال التدريبات ويقدم لنا الدعم المادي والمعنوي".